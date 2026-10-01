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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 13:20

Tom Cruise é estrela de novo filme de Alejandro G. Iñárritu, Digger

Comédia de proporções catastróficas chega aos cinemas nesta quinta (1) e marca primeira colaboração entre os premiados artistas

Comédia de proporções catastróficas chega aos cinemas nesta quinta (1) e marca primeira colaboração entre os premiados artistas

WARNER BROS PICTURES/DIVULGAÇÃO/JC
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Estrelada por Tom Cruise e dirigida pelo cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, a comédia Digger estreia nos cinemas nesta quinta-feira (1). Produzido e distribuído pela Warner Bros. Pictures, o longa acompanha Digger Rockwell, um homem poderoso que entra em uma missão frenética para se consolidar como o salvador da humanidade enquanto tenta conter uma tragédia desencadeada por ele mesmo. As sessões incluem exibições em salas convencionais, tecnologia IMAX e formatos com acessibilidade.

A produção marca a primeira colaboração entre o astro de Missão Impossível e o diretor vencedor de dois Oscars por O Regresso e Birdman. O filme tem roteiro coescrito por Iñárritu ao lado de Sabina Berman, Alexander Dinelaris e Nicolás Giacobone e traz Cruise como magnata que tem de enfrentar as consequências das próprias ações. O elenco principal reúne nomes como Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons e Michael Stuhlbarg. A fotografia é assinada por Emmanuel Lubezki, em um trabalho gravado integralmente no formato VistaVision.

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