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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 14:04

Por trás dos hits: conheça os criadores de 5 clássicos nacionais neste Dia do Compositor Brasileiro

Chitãozinho e Xororó fizeram de 'Evidências' um dos maiores sucessos da música brasileira - mas não são os autores da canção

Chitãozinho e Xororó fizeram de 'Evidências' um dos maiores sucessos da música brasileira - mas não são os autores da canção

DANIELA TOVIANSKY/TV GLOBO/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Celebrado em 7 de outubro, o Dia do Compositor Brasileiro homenageia os criadores que dão cores, ritmos e poesia ao repertório nacional. A data foi instituída em 1983 por iniciativa de Herivelto Martins – que não só estabeleceu a criação do Dia, como também fundou a União Brasileira de Compositores, em reconhecimento ao trabalho essencial daqueles que transformam a vida em canções imortais. É um momento dedicado a lançar luz sobre os bastidores da criação musical, muitas vezes eclipsada pela fama dos grandes intérpretes.

Por trás de vozes marcantes e arranjos memoráveis, existem artistas que atuam e, muitas vezes, permanecem nos bastidores da música popular brasileira. Muitas das faixas mais presentes em shows, rádios e karaokês do país possuem autores cujos nomes nem sempre estão na ponta da língua do público. Conheça a seguir os bastidores e os verdadeiros criadores de cinco clássicos do cancioneiro brasileiro.

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