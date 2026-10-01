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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 09:25

Morre César Oiticica, artista do Grupo Frente e irmão de Hélio Oiticica, aos 87

Nos últimos anos, César Oiticica havia retomado a produção artística, enquanto atuava na preservação do legado do irmão

Nos últimos anos, César Oiticica havia retomado a produção artística, enquanto atuava na preservação do legado do irmão

PROJETO HÉLIO OITICICA/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
Morreu, nesta terça-feira, aos 87 anos, o artista, arquiteto e curador César Oiticica, no Rio de Janeiro. Ele fez parte do Grupo Frente, marco do movimento construtivo no Brasil, e era irmão de Hélio Oiticica.
A notícia foi divulgada pelo Projeto Hélio Oiticica, do qual foi diretor, bem como nas redes sociais do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica e de seu filho, César Oiticica Filho, também artista. A cerimônia de despedida será nesta quinta-feira (1º), no Crematório Memorial do Carmo, das 14h às 17h.

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