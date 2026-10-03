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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 09:43

Paul McCartney relembra colapso mental após fim dos Beatles: "foi como ser demitido"

Segundo ex-beatle, esposa Linda McCartney e filhos foram fundamentais para superar a separação da banda

Segundo ex-beatle, esposa Linda McCartney e filhos foram fundamentais para superar a separação da banda

/RAPH_PH/WIKIMEDIA COMMONS/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
Paul McCartney, 84, comparou o fim dos Beatles a ser demitido do único emprego que teve na vida. O cantor relembrou o período difícil após a separação da banda, em 1970, e contou que passou a beber enquanto tentava descobrir como seguir a carreira sem John Lennon, George Harrison e Ringo Starr.
"O que você faz depois dos Beatles? Os Beatles terminaram, esse foi o único trabalho que você teve e, então, você não o tem mais. É como se tivesse sido demitido", disse. A declaração foi dada em uma conversa com o diretor Judd Apatow após uma exibição especial do documentário "Paul McCartney: Man on the Run", em Los Angeles.

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