Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaCinema

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 08:13

Sessão Vagalume da Cinemateca Capitólio traz seleção de curtas de animação tchecos

Promovida pela mostra LiteraKino, sessão especial trará curtas da Tchecoslováquia, como Rei da Lavra

Promovida pela mostra LiteraKino, sessão especial trará curtas da Tchecoslováquia, como Rei da Lavra

/CINEMATECA CAPITÓLIO/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Tchecoslováquia vai se espremer para caber dentro das quatro paredes rosas da Cinemateca Capitólio. A Sessão Vagalume traz para a casa neste fim de semana três curtas-metragens clássicos de animação tchecoslovacos, produzidos para crianças nas décadas de 1940 e 1950. As sessões são sábado e domingo, às 15h.

Notícias relacionadas