Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaCinema

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 13:32

Clássico de Akira Kurosawa, 'Ran' volta ao cinema

Longa japonês acompanha o terrível conflito desencadeado pela disputa de poder entre três irmãos

Longa japonês acompanha o terrível conflito desencadeado pela disputa de poder entre três irmãos

TOHO/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Obra-prima do mestre Akira Kurosawa e uma das inspirações para a adaptação de A Odisseia por Christopher Nolan, o épico Ran retorna às telonas em exibição especial na Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 376). A trama adapta o clássico Rei Lear, de Shakespeare, para o Japão feudal do século XVI.

Notícias relacionadas