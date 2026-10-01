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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 11:39

Sucesso no YouTube, Galinha Pintadinha ganha filme para toda a família nos cinemas

Galinha Pintadinha - O Filme' é desenvolvido pelo estúdio gaúcho Hype Animation

Galinha Pintadinha - O Filme' é desenvolvido pelo estúdio gaúcho Hype Animation

IMAGEM FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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A Popó mais famosa do Brasil volta às telonas nesta quinta-feira (1) em grande estilo, marcando uma nova fase na franquia. Em animação 3D, desenvolvida pelo estúdio gaúcho Hype Animation, o longa Galinha Pintadinha - O Filme acompanha a Galinha Pintadinha e o Galo Carijó na expectativa pelo nascimento do primeiro filho. Uma cegonha atrapalhada, contudo, troca os ovos, e o Pintinho Amarelinho acaba no ninho do temido Gavião das montanhas.

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