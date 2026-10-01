Que tal curtir a cultura de Porto Alegre antes da eleição? Aproveite a Agenda JC de 2 a 4 de outubro

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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 16:08

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Espetáculo '3 Sinais' promove um diálogo artístico entre surdos, sinalizantes e ouvintes

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ADRIANA MARCHIORI/DIVULGAÇÃO/JC
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SEXTA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO

19h - Cantora Cristal convida Pâmela Amaro para homenagem a Horacina Corrêa no show Epifania - O Legado. No Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089). R$ 40,00 no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do Multipalco.

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