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CapaCulturaArtes Visuais

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 10:49

CCMQ recebe mural cinético inspirado em Mario Quintana

A pintura cinética muda de imagem conforme o espectador se movimenta pelo Jardim Lutzenberger.

A pintura cinética muda de imagem conforme o espectador se movimenta pelo Jardim Lutzenberger.

THIELE ELISSA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC

A Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) recebe, nesta sexta-feira (2), às 11h, a apresentação da obra Eu, Passarinho, pintura cinética de Claudio Ramires instalada no Jardim Lutzenberger, no 5º andar do prédio, com entrada gratuita. A instalação, formada por 60 perfis de alumínio com 120 faces pintadas, muda de imagem conforme o espectador se movimenta, revelando o poeta Mario Quintana e, em seguida, um sabiá-laranjeira. A obra também conta com um recurso interativo batizado de Poesia Aumentada, que, via QR Code, dá acesso a uma seleção de 120 poemas do escritor. A viabilização é do Banrisul, patrocinador da CCMQ.

A obra reúne 120 faces, uma para cada ano entre o nascimento de Quintana, em 1906, e 2026, quando completaria 120 anos, e exigiu mais de um ano de dedicação do artista, com cálculos estruturais iniciados em novembro de 2025. Claudio Ramires já teve trabalhos exibidos em Hamburgo, Andorra e na sede da Unesco, em Paris.

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