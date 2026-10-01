Espetáculo Todas as Minhas Mortes retorna ao Teatro Renascença

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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 11:06
O espetáculo evoca Sísifo, Édipo e Hamlet como vozes internas em um jogo de autoficção.FÁBIO BERRIEL/DIVULGAÇÃO/JC
O espetáculo Todas as Minhas Mortes, escrito e encenado por Julio Conte, com direção de Marcelo Restori, retorna em cartaz de sábado (3) a domingo (11) no Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura (Érico Veríssimo, 307). As sessões acontecem às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h. O solo de autoficção evoca as figuras de Sísifo, Édipo e Hamlet para tratar da paternidade e do luto, com texto original inspirado livremente em Hamlet, de William Shakespeare. Os ingressos custam entre R$ 45,00 e R$ 90,00 pelo Sympla, com bilheteria física aberta uma hora antes de cada apresentação.
A peça estreou em agosto no Teatro Simões Lopes Neto, com boa recepção de crítica e público, e integrou a programação do Porto Alegre em Cena 2026. A encenação expõe a estrutura cênica, com varas de luz e maquinários à vista, em uma proposta que radicaliza a experiência do luto em cena.