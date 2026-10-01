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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 15:02

Precisando de ajuda com a agenda do fim de semana? Veja as dicas da redação do JC para 2 a 4 de outubro

Mulheres empreendedoras, produtos autorais e atividades sobre longevidade e direitos estão na Feira 60+

Mulheres empreendedoras, produtos autorais e atividades sobre longevidade e direitos estão na Feira 60+

FEIRA 60+/DIVULGAÇÃO/JC
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Cristine Pires, editora-assistente de Economia

Quer um programa diferente para este sábado? A dica é conferir a Feira 60+, na Casa de Cultura Mario Quintana, das 10h às 17h. Vai ter muita coisa legal feita por mulheres com mais de 60 anos que não param de criar, empreender e inventar novos caminhos. Além de produtos e serviços para conhecer, a programação também tem oficina de tarot a partir das 14h, para quem está a fim de olhar para dentro e descobrir o que pode estar atrapalhando a chegada do novo. Às 16h, rola uma conversa com o Mover – Movimento da Velharada Rebelde sobre envelhecer, longevidade e outras formas de viver essa fase. Se chover, a feira fica para 10 de outubro.

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