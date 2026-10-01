Os Garotin traz show da nova turnê 'Força da Juventude' para Porto Alegre

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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 08:33
Formado em São Gonçalo, o trio carioca venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop em Língua Portuguesa.MATEUS AGUIAR/DIVULGAÇÃO/JC
O trio carioca Os Garotin se apresenta no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), neste sábado (3), às 21h, com a turnê do disco Força da Juventude. No show, o grupo formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima mistura faixas recentes a canções marcantes da trajetória da banda, como se joga, simples assim, Zero a Cem e calor do momento, transitando por ritmos como R&B, soul, MPB e pop. Os ingressos custam entre R$ 70,00 e R$ 360,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.
Originários de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, os músicos iniciaram a carreira em 2018 e lançaram o primeiro EP, Os Garotin Session, em 2023. Em 2024, venceram o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Pop em Língua Portuguesa com o disco de estreia, Os Garotin de São Gonçalo. O álbum mais recente reúne participações de nomes como Marina Sena, Liniker e Lenine, antecedendo a apresentação do trio no Rock in Rio 2026 e sua primeira turnê europeia