Show do Kid Abelha em Porto Alegre é reagendado: confira nova data e local

Porto Alegre,
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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 13:28
Apresentação faz parte da turnê Eu Tive Um Sonho, que marca a reunião da formação clássicaDANILO CARDOSO/DIVULGAÇÃO/JC
A apresentação da turnê Eu Tive Um Sonho, do Kid Abelha, em Porto Alegre, teve seu local e data redefinidos. Anteriormente prevista para o Anfiteatro do Beira-Rio, a apresentação agora será realizada no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), no dia 1º de maio de 2027. Em razão da nova configuração do espaço, que conta com assentos marcados, os ingressos adquiridos anteriormente não serão transferidos automaticamente e todos os compradores receberão o reembolso integral do valor pago, incluindo taxas. O estorno será automático para pagamentos feitos via cartão de crédito ou débito, já para compras realizadas por PIX, as orientações de devolução variam de acordo com a data de aquisição e estão disponíveis nos canais oficiais de atendimento do evento.
Para assegurar a preferência do público que já havia garantido presença, uma pré-venda exclusiva de sete dias, permitindo prioridade na escolha dos novos lugares, já está disponível. A abertura de vendas para o público geral acontece na próxima quarta-feira (7), às 10h.