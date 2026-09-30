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CapaCulturaAcontece

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 09:36

Paraense Graziella Monteiro é eleita Miss Universe Trans Brasil 2026 em Porto Alegre

Cerimônia no Teatro Unisinos marcou o anúncio de novas frentes culturais e homenagens à ativista Marcelly Malta e à ex-Miss Brasil Deise Nunes

Cerimônia no Teatro Unisinos marcou o anúncio de novas frentes culturais e homenagens à ativista Marcelly Malta e à ex-Miss Brasil Deise Nunes

NICHOLAS GALVÃO/DIVULGAÇÃO/JC
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A representante do Pará, Graziella Monteiro, foi coroada Miss Universe Trans Brasil 2026 (MUT) durante a final nacional, realizada na noite da última terça-feira (29) no Teatro Unisinos, em Porto Alegre. O evento contou com participantes de 16 estados e consagrou também Lauany Cardoso (Amapá) no segundo lugar, com o título de Miss Universe Trans Americas 2026. Ambas garantiram vaga para a etapa internacional da competição. A gaúcha Maju Silva e a paulista Geovanna Sales completaram a corte ocupando o terceiro e o quarto lugar, respectivamente.

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