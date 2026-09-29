Três gaúchos são semifinalistas do Prêmio Jabuti: veja os nomes

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou os dez semifinalistas de cada categoria da 68ª edição do Prêmio Jabuti
. Entre os selecionados, estão os gaúchos Cláudio Moreno, que concorre na categoria Crônica, Gustavo Borges, disputando na modalidade de História em Quadrinhos e Mar Becker, na Poesia
. A lista completa e os nomes dos jurados já estão disponíveis no site
da premiação.
O público também poderá votar a partir de hoje nos dez semifinalistas de Incentivo à Leitura - Cultura Digital, nova categoria criada
para reconhecer iniciativas que utilizam as plataformas digitais para valorizar o livro e estimular a leitura. A votação segue até 9 de outubro
, às 12h. Os cinco finalistas serão anunciados em 14 de outubro.
Os premiados das 23 categorias
, distribuídas nos quatro eixos, Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano, serão conhecidos em 27 de outubro de 2026,
durante a cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti. A edição de 2026 conta com 4.675 obras e projetos inscritos. A lista completa dos semifinalistas, os nomes dos jurados e todas as informações oficiais sobre a premiação estão disponíveis no site do Prêmio Jabuti.
Além da estatueta e do prêmio de R$ 70 mil, o vencedor do Livro do Ano poderá escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro
(Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara), com despesas custeadas pela CBL e uma programação de palestras e encontros profissionais durante o evento. Os vencedores de cada uma das 23 categorias receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.OS GAÚCHOS
O rio-grandino Cláudio Moreno concorre na categoria crônica com a obra A nudez de Afrodite: lições do mundo antigo.
Licenciado em Língua e Literatura Gregas pela Ufrgs, foi docente da mesma universidade, onde ministrou diversas disciplinas nos cursos de Letras, Jornalismo e Comunicação. Também lecionou na Pucrs e em cursinhos pré-vestibular. Por anos foi colunista da revista Mundo Estranho e do jornal Zero Hora e se especializou em história da Grécia Antiga e suas mitologias
. Autor de diversos livros sobre o tema – como Troia: o romance de uma guerra
, Antiguidade Clássica: Um rio que vem da Grécia
e Noites Gregas
, atualmente é apresentador de um podcast
com nome deste último. Gustavo Borges disputa, ao lado de Eric Peleias, no segmento dos Quadrinhos, com o livro Como fazer amigos e enfrentar vampiros
. Formado em Design Gráfico pela UniRitter, Gustavo é conhecido pelas obras em quadrinhos Pétalas
, Morte Crens
, Cebolinha - Recuperação
, Edgar
e Até o Fim
. Começou publicando tirinhas na internet em 2011 com Morte Crens
, que resultou em seu primeiro álbum independente, em 2013. Desde então, produz tanto obras autorais quanto projetos sob encomenda para editoras, instituições e marcas. Mar Becker disputa na modalidade de Poesia, com a obra Noite devorada.
A passo-fundense é graduada em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo e se especializou em Epistemologia e Metafísica pela Universidade Federal da Fronteira Sul. É autora de A mulher submersa
, Sal
e Canção derruída
. Em sua obra, a poeta busca investigar a relação das mulheres com o espaço e o tempo, através de sua lírica profunda marcada pelo cotidiano e pela ancestralidade.