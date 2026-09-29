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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 13:58

Três gaúchos são semifinalistas do Prêmio Jabuti: veja os nomes

Cláudio Moreno, Gustavo Borges e Mar Becker representam o Estado na busca pelo reconhecimento; Público poderá votar em nova categoria até dia 9 de outubro

Cláudio Moreno, Gustavo Borges e Mar Becker representam o Estado na busca pelo reconhecimento; Público poderá votar em nova categoria até dia 9 de outubro

PRÊMIO JABUTI/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou os dez semifinalistas de cada categoria da 68ª edição do Prêmio Jabuti. Entre os selecionados, estão os gaúchos Cláudio Moreno, que concorre na categoria Crônica, Gustavo Borges, disputando na modalidade de História em Quadrinhos e Mar Becker, na Poesia. A lista completa e os nomes dos jurados já estão disponíveis no site da premiação.

O público também poderá votar a partir de hoje nos dez semifinalistas de Incentivo à Leitura - Cultura Digital, nova categoria criada para reconhecer iniciativas que utilizam as plataformas digitais para valorizar o livro e estimular a leitura. A votação segue até 9 de outubro, às 12h. Os cinco finalistas serão anunciados em 14 de outubro.

Os premiados das 23 categorias, distribuídas nos quatro eixos, Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano, serão conhecidos em 27 de outubro de 2026, durante a cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti. A edição de 2026 conta com 4.675 obras e projetos inscritos. A lista completa dos semifinalistas, os nomes dos jurados e todas as informações oficiais sobre a premiação estão disponíveis no site do Prêmio Jabuti.

Além da estatueta e do prêmio de R$ 70 mil, o vencedor do Livro do Ano poderá escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro (Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara), com despesas custeadas pela CBL e uma programação de palestras e encontros profissionais durante o evento. Os vencedores de cada uma das 23 categorias receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.

OS GAÚCHOS

O rio-grandino Cláudio Moreno concorre na categoria crônica com a obra A nudez de Afrodite: lições do mundo antigo. Licenciado em Língua e Literatura Gregas pela Ufrgs, foi docente da mesma universidade, onde ministrou diversas disciplinas nos cursos de Letras, Jornalismo e Comunicação. Também lecionou na Pucrs e em cursinhos pré-vestibular. Por anos foi colunista da revista Mundo Estranho e do jornal Zero Hora e se especializou em história da Grécia Antiga e suas mitologias. Autor de diversos livros sobre o tema – como Troia: o romance de uma guerra, Antiguidade Clássica: Um rio que vem da Grécia e Noites Gregas, atualmente é apresentador de um podcast com nome deste último.

Gustavo Borges disputa, ao lado de Eric Peleias, no segmento dos Quadrinhos, com o livro Como fazer amigos e enfrentar vampiros. Formado em Design Gráfico pela UniRitter, Gustavo é conhecido pelas obras em quadrinhos Pétalas, Morte Crens, Cebolinha - Recuperação, Edgar e Até o Fim. Começou publicando tirinhas na internet em 2011 com Morte Crens, que resultou em seu primeiro álbum independente, em 2013. Desde então, produz tanto obras autorais quanto projetos sob encomenda para editoras, instituições e marcas.

Mar Becker disputa na modalidade de Poesia, com a obra Noite devorada. A passo-fundense é graduada em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo e se especializou em Epistemologia e Metafísica pela Universidade Federal da Fronteira Sul. É autora de A mulher submersa, Sal e Canção derruída. Em sua obra, a poeta busca investigar a relação das mulheres com o espaço e o tempo, através de sua lírica profunda marcada pelo cotidiano e pela ancestralidade.

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