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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 13:28

Ponto de Equilíbrio celebra 25 anos de carreira no Opinião

A banda revisita clássicos e faixas de seu trabalho mais recente,

A banda revisita clássicos e faixas de seu trabalho mais recente, "Toque de Amor", de 2023.

RENAN YUDI/DIVULGAÇÃO/JC
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O conjunto Ponto de Equilíbrio se apresenta nesta sexta-feira (2), a partir das 23h30min, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), em show que revisita diferentes momentos dos 25 anos de trajetória da banda de reggae. O repertório reúne sucessos como Aonde Vai Chegar (Coisa Feia), Reggae a Vida com Amor e Santa Kaya, além de faixas do álbum mais recente, Toque de Amor, de 2023, e do registro ao vivo Convida Ao Vivo, de 2025. Os ingressos custam entre R$ 110,00 e R$ 270,00, com venda pelo Sympla ou na bilheteria física.

Criado em 1999 no Rio de Janeiro, o Ponto de Equilíbrio se consolidou como uma das principais referências do reggae nacional, com turnês pelo Brasil, pela Europa e pela África. O grupo mistura em suas letras temas como espiritualidade e consciência social, com influências do dub, do samba e de ritmos como a capoeira e o maracatu.

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