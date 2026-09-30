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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 15:18

OMNI Brasil AUSTRAL estreia festival internacional de cinema com IA em Porto Alegre

O curta-metragem Casinha 83, de Felipe Galvão, é uma das atrações da mostra.

O curta-metragem Casinha 83, de Felipe Galvão, é uma das atrações da mostra.

FELIPE GALVÃO/DIVULGAÇÃO/JC
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O OMNI Brasil AUSTRAL, edição latino-americana do OMNI International AI Film Festival, estreia neste sábado (3), das 14h30min às 19h30min, no Instituto Ling (João Caetano, 440), reunindo exibição de curtas-metragens, palestras e debates sobre cinema feito com inteligência artificial generativa. A programação inclui a palestra jurídica da advogada Camila Galvão, sobre direitos autorais e uso de imagem em produções com IA, e a palestra Tempos Modernos, do diretor de cena Lucas Fogs, além de painel com o cofundador do festival, o australiano Aryeh Sternberg, e o diretor criativo Felipe Galvão, produtor executivo da edição brasileira. O evento é apresentado pela agência Escala e a inscrição custa R$ 120,00 pelo Sympla.

Criado em Sydney em 2024, o OMNI já reuniu mais de 8,4 mil submissões de 105 países e teve em seu júri nomes como George Miller, diretor de Mad Max. A vinda do festival a Porto Alegre nasceu de uma articulação de Felipe Galvão, cujo curta-metragem Casinha 83 circulou por festivais internacionais do gênero.

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