Panelinha de Arte Contemporânea abre inscrições para quatro editais

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 11:12
As atividades do projeto voltam a ocupar o Espaço Força e Luz, no Centro Histórico de Porto Alegre.VICENTE CARCUCHINSKI/DIVULGAÇÃO/JC
A Panelinha de Arte Contemporânea de Porto Alegre abre inscrições para quatro editais voltados a artistas, curadores, arte-educadores e agentes culturais, com atividades no Espaço Força e Luz (Andradas, 1223) entre novembro de 2026 e março de 2027. O edital Meu 1º Júri seleciona três novos nomes para compor a banca avaliadora do Salão de Arte Colaborativa, com remuneração de R$ 400,00. Já a Residência Panelinha escolhe três trios de artistas visuais para uma temporada de 45 dias de criação, com premiação de R$ 2,1 mil por trio, além de R$ 800,00 para custeio de material. As Bolsas de Estudo Escola Panelinha oferecem R$ 350,00 a cinco pessoas em início de carreira para participar de palestras sobre profissionalização, e o Salão de Arte Colaborativa seleciona 17 obras para exposição, com R$ 700,00 por grupo selecionado. As inscrições para os três primeiros editais encerram em 25 de outubro, e a do Salão, em 22 de novembro, todas pelo site do projeto.
Fundado em 2024 pelo curador Jordi Tasso, o projeto reserva 30% das vagas para políticas afirmativas e remunera todos os participantes, sejam artistas, jurados, palestrantes ou bolsistas.