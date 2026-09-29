Livro Arte, Política e Democracia é lançado na Fundação Ecarta

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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 11:59
Livro analisa as relações entre criação artística e o fortalecimento democrático no Brasil.PANORAMA CRÍTICO/DIVULGAÇÃO/JC
A Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943) recebe nesta quarta-feira (30) o lançamento do livro Arte, Política e Democracia: reflexões sobre artes visuais, teatro e dança. Organizada por Daniela Kern, Rosane Vargas e Cristiano Goldschmidt e editada pela Panorama Crítico, a obra é dividida em três eixos temáticos. O evento integra a programação do projeto Ecarta Anfitriã, ocorre das 19h às 21h, com sessão de autógrafos, e tem entrada gratuita.
A coletânea reúne ensaios de pesquisadores de diferentes regiões do País que investigam a capacidade das artes de produzir memória e disputar narrativas públicas. Os textos também abordam temas como a censura na ditadura civil-militar, a apropriação de monumentos urbanos, a perseguição a acervos afro-brasileiros e manifestações antirracistas no teatro e na dança.