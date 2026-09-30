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CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 17:41

Quinta-feira é o novo 'sextou'! Confira as atrações culturais de Porto Alegre para 01 de outubro

Renato Albani traz show de humor 'Salve-se Quem Puder' ao Auditório Araújo Vianna

Renato Albani traz show de humor 'Salve-se Quem Puder' ao Auditório Araújo Vianna

MARCOS OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
QUINTA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO

19h - Grupo Por Que No Te Calas? traz música instrumental em show roteirizado como um programa de rádio. No Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089). R$ 40,00 no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do Multipalco.

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