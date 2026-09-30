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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 08:53

Mostra Fronteira retrata identidade do Pampa no Iguatemi Porto Alegre

Mostra Fronteira, de Paulo Lucena, está no Shopping Iguatemi

Mostra Fronteira, de Paulo Lucena, está no Shopping Iguatemi

JOÃO PAULO LUCENA/DIVULGAÇÃO/JC
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A mostra fotográfica Fronteira, do fotógrafo e artista visual João Paulo Lucena, tem lançamento oficial nesta quinta-feira (1º), às 19h, com a presença do artista, no Shopping Iguatemi Porto Alegre (João Wallig, 1800), no piso 2, em frente à Livraria da Travessa, com entrada gratuita. Em cartaz até o dia 11 de outubro, das 10h às 22h, a exposição reúne imagens do projeto autoral Doble Chapa, que retrata os modos de vida, as tradições e a identidade cultural do Pampa compartilhados por Brasil, Uruguai e Argentina. 

Com abordagem documental, artística e etnográfica, as fotografias revelam o cotidiano do homem do campo e sua relação com a natureza, promovendo uma reflexão sobre a preservação do bioma Pampa. As obras são produzidas em padrão fine art e acompanham certificado de autenticidade.

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