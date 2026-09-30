Mostra Fronteira retrata identidade do Pampa no Iguatemi Porto Alegre

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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 08:53
Mostra Fronteira, de Paulo Lucena, está no Shopping IguatemiJOÃO PAULO LUCENA/DIVULGAÇÃO/JC
A mostra fotográfica Fronteira, do fotógrafo e artista visual João Paulo Lucena, tem lançamento oficial nesta quinta-feira (1º), às 19h, com a presença do artista, no Shopping Iguatemi Porto Alegre (João Wallig, 1800), no piso 2, em frente à Livraria da Travessa, com entrada gratuita. Em cartaz até o dia 11 de outubro, das 10h às 22h, a exposição reúne imagens do projeto autoral Doble Chapa, que retrata os modos de vida, as tradições e a identidade cultural do Pampa compartilhados por Brasil, Uruguai e Argentina.
Com abordagem documental, artística e etnográfica, as fotografias revelam o cotidiano do homem do campo e sua relação com a natureza, promovendo uma reflexão sobre a preservação do bioma Pampa. As obras são produzidas em padrão fine art e acompanham certificado de autenticidade.