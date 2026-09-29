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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 10:00

Por que o anúncio de Marilyn Manson no The Town provocou revolta entre fãs? Entenda

Produção do The Town está sendo criticada após anunciar Manson como atração do evento

Produção do The Town está sendo criticada após anunciar Manson como atração do evento

SVEN MANDEL/WIKIMEDIA COMMONS/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
O The Town confirmou na segunda-feira (28) Slipknot e Marilyn Manson como suas primeiras atrações para a edição de 2027 do festival. Os fãs, no entanto, não receberam bem a notícia da vinda de Manson ao Brasil.
Isso porque o cantor e compositor americano, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, já foi acusado múltiplas vezes de abuso físico e sexual. Entre as pessoas que já o acusaram, estão as atrizes Esmé Bianco, Evan Rachel Wood e outras quatro mulheres. Ele nega as acusações.
Em nota enviada ao Estadão, o The Town se pronunciou dizendo que "repudia qualquer manifestação de violência, agressão e assédio, seja ela qual for" e que cabe aos órgãos competentes "a tarefa de avaliar as acusações e determinar as responsabilidades de qualquer pessoa envolvida".
O festival disse ainda que o show de Manson faz parte da turnê mundial do Slipknot, que também conta com a participação de Marilyn Manson no show de Londres, na Inglaterra, e em diferentes países da América Latina.
Entenda o caso
Manson enfrenta desde 2021 uma série de acusações feitas por várias mulheres, que relatam episódios de abuso físico, sexual, psicológico e controle coercitivo tanto em relações afetivas quanto profissionais.
A atriz Evan Rachel Wood, estrela de Westworld e Estilhaços, foi uma das várias mulheres que, publicamente, alegaram em 2021 terem sido abusadas por Manson. O relacionamento dos dois tornou-se público em 2007, quando ela tinha 19 anos e ele, 38. Eles ficaram noivos em 2010, mas terminaram pouco tempo depois.
Em uma publicação nas redes sociais na época, a atriz escreveu: "O nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido mundialmente como Marilyn Manson. Ele começou a me aliciar quando eu era adolescente e cometeu abusos contra mim por anos".
Em 2024, Manson desistiu do processo que movia contra Evan, no qual o músico havia alegado difamação. Como parte do acordo estabelecido, Manson teve que pagar aproximadamente U$ 327 mil em honorários advocatícios para Wood, segundo a Variety.
A atriz Esmé Bianco, de Game of Thrones, também acusou o roqueiro de agressões físicas, psicológicas e sexuais. Em 2023, quase dois anos após o início do processo, eles entraram em um acordo, com o advogado da atriz declarando o desejo dela em "seguir em frente com sua vida e carreira".
Ação reaberta em 2026
Em janeiro deste ano, uma ação movida por Ashley Walters, ex-assistente pessoal do cantor, foi reaberta por um tribunal da Califórnia. Walters acusa Manson de agressão sexual e outros abusos ocorridos entre 2010 e 2011, período em que trabalhou para o músico.
O processo havia sido barrado por prescrição, mas uma mudança na legislação estadual, abriu uma janela retroativa de dois anos para denúncias antigas de violência sexual. A defesa de Manson contesta a retomada e afirma que as acusações não se enquadram nos critérios da nova lei.
Manson foi casado com a artista burlesca Dita Von Teese de 2005 a 2007 e atualmente é casado com a fotógrafa Lindsay Usich.

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