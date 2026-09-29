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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 12:45

HotZone do BarraShoppingSul reabre com parque renovado

Time Jump é um dos brinquedos giratórios da nova HotZone, no BarraShoppingSul.

Time Jump é um dos brinquedos giratórios da nova HotZone, no BarraShoppingSul.

DENIS MACHADO/DIVULGAÇÃO/JC
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Joana Luna Camargo
Os brinquedos da nova HotZone, no BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300), vieram de longe: a maior parte é da China e desembarcou nos portos de Santos, Itajaí e São Paulo. Da mesma origem é a montanha-russa Spinning Coaster, principal novidade prometida, que só será instalada em novembro. Ao todo, são mais de 200 opções entre jogos e brinquedos, 90% delas novas, segundo o gerente do parque, Alessandro Cherolt da Rosa.

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