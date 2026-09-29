Fotolegenda

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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 00:25

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Em sua passagem por Porto Alegre, o Mineirinho fez um pit stop para repor as energias na Grani Trattoria, onde provou o espaguete à carbonara, ao lado de sua equipe da Red Bull, confraternizando com o empresário Igor Henrique Gonçalves.

Em sua passagem por Porto Alegre, o Mineirinho fez um pit stop para repor as energias na Grani Trattoria, onde provou o espaguete à carbonara, ao lado de sua equipe da Red Bull, confraternizando com o empresário Igor Henrique Gonçalves.

/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio

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