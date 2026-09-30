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CapaCulturaMúsica

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 08:12

The Beast Experience apresenta Iron Maiden Symphonic no Araújo Vianna

O grupo reproduz instrumentos, figurinos e cenários inspirados nas diferentes fases do Iron Maiden.

O grupo reproduz instrumentos, figurinos e cenários inspirados nas diferentes fases do Iron Maiden.

ANDRÉ TEDIM/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC

O The Beast Experience, tributo ao Iron Maiden, apresenta o espetáculo Iron Maiden Symphonic nesta sexta-feira (2), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), acompanhado por uma orquestra e com participação especial dos vocalistas Edu Falaschi e Bruno Sutter. O repertório reúne clássicos como The Number of the Beast, The Trooper e Fear of the Dark, além de faixas de diferentes fases da banda britânica, como Empire of the Clouds e To Tame a Land. Os ingressos custam entre R$ 120,00 e R$ 360,00, com venda pelo Sympla e nas bilheterias físicas.

Formado em 2023 por músicos que vêm do tributo Children of Beast e de bandas do underground brasileiro, o grupo tem Raphael Mendes nos vocais, apontado no YouTube como o "Bruce Dickinson brasileiro". No show, instrumentos, figurinos, cenários e coreografias reproduzem com fidelidade a performance do Iron Maiden.

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