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CapaCulturaMúsica

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 14:08

Adriana Deffenti reinterpreta Marisa Monte no Espaço 373

Adriana Deffenti revisita canções dos primeiros álbuns de Marisa Monte, que embalaram sua juventude.

Adriana Deffenti revisita canções dos primeiros álbuns de Marisa Monte, que embalaram sua juventude.

FÁBIO REBELO/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC

Adriana Deffenti estreia nesta quinta-feira (1º), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), o show O Triunfo da Delicadeza e outros amores: Adriana Deffenti canta Marisa Monte, releitura da obra de uma de suas maiores referências. No palco, a cantora é acompanhada por Nicola Spolidoro (guitarras e violões), Giovani Berti (percussões e bateria), Aline Araújo (piano e teclados) e Matheus Albornoz (baixo). A casa abre às 19h e os ingressos custam a partir de R$ 35,00 pelo Tri.RS.

O repertório parte de canções que atravessaram momentos importantes da vida de Adriana, em especial dos primeiros álbuns de Marisa Monte, e ganha novas leituras a partir de uma perspectiva pessoal, e não de reprodução. O título é inspirado nos nomes de discos e espetáculos de Marisa, e Deffenti conta que a artista foi decisiva para que ela seguisse carreira, também influenciada pelo estudo do canto lírico.

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