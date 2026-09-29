Adriana Deffenti reinterpreta Marisa Monte no Espaço 373

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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 14:08
Adriana Deffenti revisita canções dos primeiros álbuns de Marisa Monte, que embalaram sua juventude.FÁBIO REBELO/DIVULGAÇÃO/JC
Adriana Deffenti estreia nesta quinta-feira (1º), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), o show O Triunfo da Delicadeza e outros amores: Adriana Deffenti canta Marisa Monte, releitura da obra de uma de suas maiores referências. No palco, a cantora é acompanhada por Nicola Spolidoro (guitarras e violões), Giovani Berti (percussões e bateria), Aline Araújo (piano e teclados) e Matheus Albornoz (baixo). A casa abre às 19h e os ingressos custam a partir de R$ 35,00 pelo Tri.RS.
O repertório parte de canções que atravessaram momentos importantes da vida de Adriana, em especial dos primeiros álbuns de Marisa Monte, e ganha novas leituras a partir de uma perspectiva pessoal, e não de reprodução. O título é inspirado nos nomes de discos e espetáculos de Marisa, e Deffenti conta que a artista foi decisiva para que ela seguisse carreira, também influenciada pelo estudo do canto lírico.