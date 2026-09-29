Instrumental Picumã lança álbum Tempero Mixto no Espaço 373

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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 09:17
O quinteto reúne músicos com longa experiência em gravações e festivais nativistas da região Sul.VITÓRIA PROENÇA/DIVULGAÇÃO/JC
O Instrumental Picumã lança o álbum Tempero Mixto nesta quarta-feira (30), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), em show de estreia do terceiro disco do grupo. Gravado ao vivo na Tec Áudio, o trabalho reúne oito faixas autorais, entre elas Presente Grego, Café 74 e Vaneirão Chorado. Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 200,00 (camarote para cinco pessoas), com venda antecipada pelo tri.rs.
Formado em 2013 por Paulinho Goulart (acordeon), Matheus Alves (violão), Miguel Tejera (contrabaixo), Texo Cabral (flauta) e Bruno Coelho (percussão), o quinteto retrata a música regional gaúcha com influências do choro, da bossa nova e de ritmos latinos, como candombe e chacarera. O álbum de estreia do conjunto, Instrumental Picumã (2017), venceu o Prêmio Açorianos de Música nas categorias Melhor Disco Instrumental e Revelação do Ano.