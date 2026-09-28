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CapaCulturaLiteratura

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 13:24

72ª edição da Feira do Livro destaca literatura feminina e traz autores internacionais para a Praça da Alfândega

Feira começa em 30 de outubro e vai trazer Aline Bei, Monja Coen, Márcia Tiburi e Rita Von Hunty, além de escritores da Palestina, de Moçambique e do Afeganistão

Feira começa em 30 de outubro e vai trazer Aline Bei, Monja Coen, Márcia Tiburi e Rita Von Hunty, além de escritores da Palestina, de Moçambique e do Afeganistão

TÂNIA MEINERZ/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
A presença de mulheres é um dos destaques da 72ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que vai ocupar a Praça da Alfândega de 30 de outubro a 15 de novembro. Entre as convidadas estão a escritora Aline Bei, uma das vozes de destaque da literatura brasileira contemporânea, a Monja Coen, referência na aproximação entre espiritualidade e vida cotidiana, a filósofa Márcia Tiburi e a comunicadora Rita Von Hunty. A Feira também terá a primeira mulher negra a ocupar o posto de patrona, com a escritora, antropóloga e educadora Heloisa Pires Lima.

Sob o mote Essência que faz histórias, a edição de 2026 busca celebrar a relação construída entre a Feira e a cidade ao longo de mais de sete décadas, se consolidando como espaço de encontro entre diferentes experiências e formas de pensar. Neste sentido, as atividades ainda ampliam o diálogo da Feira com autores e artistas de diferentes países. Estão confirmados nomes internacionais como a portuguesa Filipa Fonseca Silva; a colombiana Laura Ortiz Gomez; a palestina Hanan Kattan; a afegã Moshtari Hilal; a francesa Neige Sinno; o angolano José Eduardo Agualusa; o argentino Ernesto Picco e o português Afonso Cruz, que chegam a Porto Alegre para encontros com o público e conversas sobre literatura, memória, identidade, política, cultura e os desafios do presente. A programação completa da Feira está disponível no site do evento. 

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