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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 14:08

Pianista alemã Alexandra Sostmann apresenta recital inédito no Multipalco Eva Sopher

No espetáculo desta quarta-feira (30), a musicista estabelece diálogo entre composições originais de Bach e obras influenciadas pelo compositor alemão

No espetáculo desta quarta-feira (30), a musicista estabelece diálogo entre composições originais de Bach e obras influenciadas pelo compositor alemão

ANATOL KOTTE/DIVULGAÇÃO/JC
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A pianista alemã Alexandra Sostmann realiza uma apresentação única em Porto Alegre nesta quarta-feira (30), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, localizado no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089). Reconhecida internacionalmente por sua interpretação do repertório barroco e contemporâneo, a instrumentista traz à Capital o recital No Eco – Bach e suas Ressonâncias. Os ingressos custam entre R$ 90,00 e R$ 180,00 e estão à venda no site do Theatro São Pedro.

O programa estabelece um diálogo direto entre as composições de Johann Sebastian Bach e as obras de mestres influenciados por seu legado, como Frédéric Chopin, Sergei Rachmaninoff, Alexander Scriabin e Dmitri Shostakovich. Integrante do seleto grupo de artistas Steinway, Alexandra formou-se na Universidade de Música e Teatro de Hamburgo sob tutela de Evgeni Korolev e complementou seus estudos no Royal College of Music, em Londres.

Com uma discografia indicada a prêmios como o Opus Klassik e o International Classical Music Awards, a pianista construiu uma carreira marcada pela colaboração com compositores contemporâneos e apresentações em salas como o Konzerthaus Berlin. O recital em Porto Alegre faz parte da turnê brasileira da artista, que também divulga seu álbum mais recente, Desde el silencio (2025).

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