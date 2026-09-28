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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 09:31

Madonna e Nirvana são destaques do VMA 2026; confira lista de vencedores

Remanescentes do Nirvana receberam o Video Vanguard Award durante cerimônia no domingo (27)

Remanescentes do Nirvana receberam o Video Vanguard Award durante cerimônia no domingo (27)

KEVIN WINTER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/JC
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Agências
Madonna foi a grande vencedora deste ano do MTV Video Music Awards (VMA), uma das principais premiações da música nos Estados Unidos. Eleita Artista do Ano, a rainha do pop retorna ao evento após 23 anos, com 11 indicações por "Confessions II".
A cantora de 68 anos abriu o evento com uma apresentação em que levou a pista de dança ao palco, com partipação de Sabrina Carpenter, com quem cantou "Bring Your Love", e Charli XCX, do feat. "Danceteria Afterhours". Ela levou ainda os prêmios de Melhor Dança ("Confessions II - The Film") e Melhor Colaboração ("Bring Your Love").

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