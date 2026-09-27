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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 15:36

Netinho de Paula afirma estar com câncer e anuncia pausa na agenda de shows

Segundo assessoria do músico, Netinho está fazendo tratamento para um tumor na tireoide

Segundo assessoria do músico, Netinho está fazendo tratamento para um tumor na tireoide

@NETINHODEPAULA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
Netinho de Paula foi diagnosticado com câncer e deverá interromper temporariamente a agenda de shows para passar por uma cirurgia. O cantor de 56 anos falou pela primeira vez sobre a doença neste sábado, 26, durante apresentação do projeto Samba 90 Graus, em Manaus.
No palco, Netinho disse inicialmente que se tratava de um câncer nas amígdalas. Ao portal UOL, porém, a assessoria do artista afirmou que se trata de um tumor na tireoide. O Estadão procurou a equipe do cantor, mas ainda não obteve retorno.
A tireoide é uma pequena glândula localizada na parte anterior do pescoço e responsável pela produção de hormônios que participam da regulação do metabolismo. O carcinoma papilífero é o tipo mais comum de câncer de tireoide e costuma ter bom prognóstico, especialmente quando identificado precocemente, segundo informações do Instituto Vencer o Câncer.
Durante o show em Manaus, Netinho afirmou estar calmo diante do diagnóstico e disse que deverá se afastar dos palcos por cerca de 30 dias para realizar o procedimento. "Quero dizer pra vocês o seguinte: eu estou muito tranquilo. Claro que não é normal você receber uma informação que você está com câncer, isso não é uma coisa que é normal", declarou.
Quem é Netinho de Paula
Nascido em São Paulo e criado em Carapicuíba, na região metropolitana da capital, José de Paula Neto é conhecido artisticamente como Netinho de Paula. Ele começou a carreira musical aos 15 anos, em 1986, como vocalista do Negritude Júnior. O grupo ganhou projeção nacional na década de 1990 com sucessos como Cohab City e Tanajura.
Em 2001, Netinho deixou o grupo para seguir carreira solo e também passou a atuar na televisão. Na Record TV, apresentou o programa Domingo da Gente, no qual comandava o quadro Dia de Princesa. Mais tarde, voltou a se reunir com antigos integrantes do Negritude Júnior no projeto Família Cohab City. Em 2019, lançou o álbum Netinho de Paula Canta 30 Anos de Negritude Jr. e, em 2023, o trabalho Essa Marca.
A entrada na política ocorreu em 2008, quando foi eleito vereador de São Paulo pelo PCdoB. Ele foi reeleito em 2012 e, durante o segundo mandato, licenciou-se da Câmara Municipal para assumir a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, na gestão do então prefeito Fernando Haddad (PT).
Netinho também disputou uma vaga ao Senado por São Paulo em 2010 e concorreu novamente à Câmara dos Deputados em 2014. Em 2016, foi candidato a vereador, mas ficou como suplente. Para as eleições de 2026, é candidato a deputado federal por São Paulo pelo MDB.

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