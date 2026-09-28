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CapaCulturaArtes Visuais

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 10:24

Galeria Ecarta inaugura duas exposições gratuitas que exploram corpo, tempo e respiração

Mostras de Wagner Costa e Alex Domingues abrem nesta terça-feira com visitação gratuita e conversa prévia entre artistas e curadoras

Mostras de Wagner Costa e Alex Domingues abrem nesta terça-feira com visitação gratuita e conversa prévia entre artistas e curadoras

Joel Sousa/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A Galeria Ecarta realiza nesta terça-feira (29), às 19h, a abertura simultânea das exposições Corpo como método, de Wagner Costa, e O Fundo do Pulmão, de Alex Domingues, no espaço da Fundação Ecarta (João Pessoa, 943). Com entrada franca, a programação da noite começa uma hora antes da abertura oficial, às 18h, com um bate-papo reunindo os artistas e as curadoras Fernanda Albuquerque e Beatriz Martini. A visitação segue aberta até 1º de novembro, de terça a domingo, das 10h às 18h.

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