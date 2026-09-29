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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 07:55

Mostra do MuseCom exibe cinejornais restaurados da década de 1960

Sessão gratuita na Sala Eduardo Hirtz apresenta registros históricos da Capital e do Estado nesta quarta (30)

Sessão gratuita na Sala Eduardo Hirtz apresenta registros históricos da Capital e do Estado nesta quarta (30)

MUSECOM/DIVULGAÇÃO/JC
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O Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom), em parceria com a Cinemateca Paulo Amorim, realiza a quarta edição da Mostra Especial Preservação e História do Cinema Gaúcho na próxima quarta-feira (30), às 19h, na Sala Eduardo Hirtz (Rua dos Andradas, 736). O encontro gratuito exibe cinco cinejornais produzidos nos anos 1960 pela D.G. Filmes, reunindo registros de eventos como a Procissão de Navegantes de 1965 e imagens de locais icônicos da Capital. A distribuição de senhas ocorre uma hora antes da sessão.

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