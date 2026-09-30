Festival Barra Blues apresenta história do blues, rock e soul em dois dias de shows

Neste fim de semana, o BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) vai se transformar em Memphis
. A terceira edição do Barra Blues
, que antecipa o 17º Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) de Caxias do Sul, chega a Porto Alegre trazendo a história do desenvolvimento do gênero blues, desde as suas origens nas comunidades negras do Delta do Mississippi até chegar em Memphis
, grande centro urbano da época. As apresentações serão na sexta (2), a partir das 18h30, e no sábado (3), a partir das 16h30
, no Multiplan Hall. Os ingressos estão à venda pela Uniticket
, por valores a partir de R$ 30,00.
As doze apresentações do festival se dividirão em dois palcos, Stax Stage e o Sun Records Stage
, referências a duas gravadoras fundamentais para a música produzida na cidade norte-americana. “Essa é uma novidade desta edição: ano passado tínhamos só um palco. Agora, além desses dois espaços, temos um terceiro palco externo e gratuito
que vai receber os artistas, ao fim de cada show nos palcos principais, para uma grande jam session
”, comenta Toyo Bagoso, idealizador do MDBF.
O palco extra que receberá as jams gratuitas fica localizado em frente aos restaurantes do Baixo Barra, no food hall
. O palco Stax Records vai receber apresentações mais focadas em clássicos do soul e do blues
, remontando às raízes do gênero. Já o Sun Records vai ser tomado pela sonoridade do rock dos anos 1950
. Esta mistura de sons remonta às transformações que o blues sofreu ao longo do tempo. “Primeiro, surge o blues tradicional, que acaba se tornando mais urbano na cidade de Memphis. A partir dessa transformação, veio o rock and roll e, por fim, surgiu a Soul Music”, explica Toyo.
O Blues nasce de comunidades negras escravizadas nas plantações de algodão do delta do Rio Mississipi, no extremo sul dos Estados Unidos, em torno do fim do século XIX
. Entre cantos de trabalho, igreja e plantações, as canções foram seguindo rio acima até chegarem na cidade de Memphis, um dos grandes centros mundiais do comércio de algodão
. Segundo relatos transmitidos pela memória local, nas noites de sexta-feira, depois de receberem pelo trabalho da semana, muitos seguiam para a Beale Street, uma rua repleta de bares onde o Blues se desenvolveu
.
Foi em Memphis que o blues rural encontrou a modernidade da cidade. Na Sun Records, misturou-se ao country e ao gospel, ajudando a criar o rock’n’roll
– por isso é que o palco batizado com este nome será dedicado ao gênero. Já na Stax Records, o órgão, os metais, o baixo, a bateria e as vozes das igrejas negras deram forma ao Memphis Soul
, que também será celebrado no evento.
“Nosso objetivo é contar essa história. A cenografia que montamos para o Barra Blues tá muito interessante e realmente conta a história da plantação de algodão no Mississippi
”, adianta Toyo. “Quem entrar no Multiplan Hall, estará entrando neste universo. Além disso, a música também vai contar a história, trazendo os principais clássicos do gênero e trazendo a continuidade dele
, com composições autorais dos grupos.”
Na sexta-feira (2), a agenda de shows começa às 18h30
com os gaúchos Andy & The Rockets
no palco Sun Records, grupo responsável por tocar nos intervalos de todo o festival. O palco Stax recebe a carioca Sonja
(19h) e os argentinos do Jes Condado Soul & Blues
(20h15min). No sábado (3)
, o palco principal concentra o Quarteto Gaveta com Paula Martini e Pedro Petracco
(17h), Beto Saroldi & Funk Brothers
recebendo Sérgio Loroza, Gisa Londero e Etiene Nadine
(18h15min), e a cantora norte-americana Lo Steele
com a Prado Brothers
(19h30min). Nas duas noites, as apresentações encerram às 21h com jam session do grupo gaúcho The Cotton Pickers
, no Baixo Barra.
“A ideia também é valorizar os talentos locais. Porto Alegre tem uma cena de soul music interessante.
Acho que é algo do gaúcho: muito músico que já nasce sabendo uma base forte de rock
, por causa do nosso rock gaúcho que é muito tradicional. No fim, a gente acaba tendo curiosidade e absorvendo muito fácil o blues e a soul music, que são gêneros da mesma família
. Eu acho que é por isso que a gente é tão rico musicalmente nesse mesmo estilo”, analisa.