Festival Barra Blues apresenta história do blues, rock e soul em dois dias de shows

Neste fim de semana,. A, que antecipa o 17º Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) de Caxias do Sul, chega a Porto Alegre trazendo a, grande centro urbano da época. As apresentações serão, no Multiplan Hall. Os ingressos estão à venda pela, por valores a partir de R$ 30,00.As, referências a duas gravadoras fundamentais para a música produzida na cidade norte-americana. “Essa é uma novidade desta edição: ano passado tínhamos só um palco. Agora,que vai receber os artistas, ao fim de cada show nos palcos principais, para uma grande”, comenta Toyo Bagoso, idealizador do MDBF.O palco extra que receberá as jams gratuitas fica localizado em frente aos restaurantes do Baixo Barra, no food hall. O palco, remontando às raízes do gênero. Já o. Esta mistura de sons remonta às transformações que o blues sofreu ao longo do tempo. “Primeiro, surge o blues tradicional, que acaba se tornando mais urbano na cidade de Memphis. A partir dessa transformação, veio o rock and roll e, por fim, surgiu a Soul Music”, explica Toyo.. Entre cantos de trabalho, igreja e plantações, as canções foram seguindo rio acima até chegarem na. Segundo relatos transmitidos pela memória local, nas noites de sexta-feira, depois de receberem pelo trabalho da semana, muitos seguiam para a Beale Street, uma rua repleta de baresFoi em Memphis que o blues rural encontrou a modernidade da cidade. Na– por isso é que o palco batizado com este nome será dedicado ao gênero. Já na, que também será celebrado no evento.“Nosso objetivo é contar essa história. A”, adianta Toyo. “Quem entrar no Multiplan Hall, estará entrando neste universo. Além disso,, com composições autorais dos grupos.”Nacom os gaúchosno palco Sun Records, grupo responsável por tocar nos intervalos de todo o festival. O palco Stax recebe a(19h) e os(20h15min). No, o palco principal concentra o(17h),recebendo(18h15min), e acom a(19h30min). Nas duas noites, as apresentações encerram às 21h com jam session do grupo gaúcho, no Baixo Barra.“A ideia também é valorizar os talentos locais.Acho que é algo do gaúcho: muito músico que já nasce sabendo uma, por causa do nosso rock gaúcho que é muito tradicional. No fim, a gente acaba tendo. Eu acho que é por isso que a gente é tão rico musicalmente nesse mesmo estilo”, analisa.