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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 19:33

Mesmo com chuva, a semana começa cheia de cultura em Porto Alegre - confira a Agenda JC de 28 a 30 de setembro

Oficina Bordando Memórias é atração conectada à exposição O Fio do Caminho, no Campus Central da Ufrgs

Oficina Bordando Memórias é atração conectada à exposição O Fio do Caminho, no Campus Central da Ufrgs

BRUNA FRAGA/DIVULGAÇÃO/JC
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SEGUNDA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO

15h - Artista Bruna Fraga promove oficina Bordando Memórias, com intervenções em fio sobre fotografias. Atividade ligada à exposição O Fio do Caminho, em cartaz na Galeria Maria Lucia Cattani, Campus Centro da Ufrgs (Paulo Gama, 110). Inscrições em formulário disponível no site e nas redes sociais da Ufrgs.

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