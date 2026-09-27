Roda Viva celebra 40 anos com entrevista de Tony Ramos nesta segunda-feira

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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 16:12
Edição especial da TV Cultura conta com apresentação de Ernesto Paglia e presença do primeiro âncora do programa na bancadaMANOELLA MELLO/DIVULGAÇÃO/JC
O programa Roda Viva comemora 40 anos de exibição com uma edição especial ao vivo nesta segunda-feira (28), às 22h, na TV Cultura. O convidado da noite é o ator Tony Ramos, que repassa sua carreira de mais de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão, além de relembrar personagens marcantes da dramaturgia nacional. A atração é apresentada pelo jornalista Ernesto Paglia e conta com transmissão simultânea na TV, pelo site e pelo canal da emissora no YouTube.
A bancada comemorativa reúne jornalistas e críticos de mídia, além da participação especial de Rodolpho Gamberini, primeiro apresentador a comandar a atração, em 1986. Desde a estreia, o formato recebeu mais de 2 mil entrevistados de diversas áreas, tornando-se uma das principais referências em debates e entrevistas aprofundadas na televisão brasileira. A edição traz ainda cartuns produzidos em tempo real pelo ilustrador Eduardo Baptistão.