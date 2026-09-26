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Publicada em 26 de Setembro de 2026 às 10:17

Projeto Arte da Palavra traz a poeta sergipana Blenda Santos ao Rio Grande do Sul

Campeã de poesia falada em Sergipe, a artista utiliza a performance e a oralidade para abordar identidades periféricas.

Campeã de poesia falada em Sergipe, a artista utiliza a performance e a oralidade para abordar identidades periféricas.

FERNANDA ALMEIDA/DIVULGAÇÃO/JC
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A poeta e performer sergipana Blenda Santos percorre seis cidades do Rio Grande do Sul de segunda-feira (28) a sexta-feira (2), integrando o circuito do projeto Arte da Palavra, realizado pelo Sesc. A circulação contempla Santa Cruz do Sul, Gravataí, Esteio, Canoas, São Leopoldo e Montenegro com encontros literários voltados ao público escolar e apresentações abertas à comunidade. As atividades abertas ocorrem no Teatro do Sesc Gravataí, na terça-feira (29), às 19h30min, na Sicredi Feitoria, em São Leopoldo, na quinta-feira (1º), às 19h30min, e no Ginásio da Esperança, em Montenegro, na sexta-feira (2), às 14h. Todos os encontros têm entrada franca e contam com intérprete de Libras.

Nascida e criada no bairro Santos Dumont, na periferia de Aracaju, Blenda iniciou sua trajetória em 2016 unindo poesia falada e performance corporal para reconstruir narrativas do povo negro. Campeã do Slam Sergipe em 2018 e primeira representante de seu estado no Campeonato Brasileiro de Poesia Falada (Slam BR), a autora tem textos publicados em coletâneas nacionais e é citada pelo Museu da Língua Portuguesa como uma das vozes periféricas relevantes da literatura contemporânea.

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