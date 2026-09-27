Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 13:35

Eltrio LatinJazz encerra programação de setembro do Musical Évora

Trio formado por Leonardo Ribeiro, Cláudio Sander e Giovanni Berti apresenta composições autorais e releituras de ritmos latino-americanos.

Trio formado por Leonardo Ribeiro, Cláudio Sander e Giovanni Berti apresenta composições autorais e releituras de ritmos latino-americanos.

RAR/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O grupo Eltrio LatinJazz é a atração convidada para encerrar a programação de setembro do Musical Évora nesta quarta-feira (30), às 12h30min, no Teatro Oficina Olga Reverbel, localizado no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089). Formado pelo violonista Leonardo Ribeiro, o saxofonista Cláudio Sander e o percussionista Giovanni Berti, o trio apresenta um espetáculo instrumental com entrada franca que celebra a união entre ritmos regionais e universais.

O repertório reúne composições autorais e releituras, percorrendo sonoridades latino-americanas e brasileiras. Ritmos como chacarera, festejo, tango, landó e chamamé são apresentados em obras de nomes como o cubano Paquito D'Rivera, os brasileiros K-Ximbinho e Manfredo Fest e o norte-americano Dizzy Gillespie. Na instrumentação, referências afro-peruanas e afro-brasileiras - como o cajón, a cajita e o berimbau - somam-se à linguagem do saxofone e da guitarra/violão. A programação do projeto, promovido pela Fundação Theatro São Pedro com apresentações semanais gratuitas, retoma em 14 de outubro com show do violonista argentino Juan Molina. 

Notícias relacionadas