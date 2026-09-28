Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAcontece

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 08:11

Teatro de Arena apresenta anteprojeto de decoração e design

Elementos arquitetônicos e afetivos do local serviram como referência para as escolhas das novas propostas estruturais.

Elementos arquitetônicos e afetivos do local serviram como referência para as escolhas das novas propostas estruturais.

CASA LEKSIO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835) recebe a comunidade artística e seus frequentadores para a apresentação do anteprojeto de decoração e design de interiores da instituição, nesta quarta-feira (30), às 19h. A iniciativa é desenvolvida pela Casa Leksio e abre espaço para a manifestação dos presentes sobre possíveis alterações no espaço. O evento tem entrada franca e não há necessidade de inscrição prévia.

Coordenado pela designer Marindia Romero e pelo arquiteto Paulo Renato Silva, o anteprojeto é fruto de dez meses de pesquisa e propõe soluções de acessibilidade, iluminação, acústica e mobiliário. O desafio central do trabalho é equilibrar a preservação da identidade de um dos palcos mais simbólicos das artes cênicas gaúchas, inaugurado em 1967 e histórico núcleo de resistência, com as demandas contemporâneas de autonomia e conforto para o público e para os artistas.

Notícias relacionadas