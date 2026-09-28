Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 09:16

Thomas Machado apresenta espetáculo Noite Gaúcha no Teatro Bancários RS

Campeão de reality show musical, Thomas Machado interpreta clássicos no show Noite Gaúcha.

Campeão de reality show musical, Thomas Machado interpreta clássicos no show Noite Gaúcha.

BRUNO MATHEUS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O cantor Thomas Machado é a atração principal do show Noite Gaúcha, que acontece nesta quarta-feira (30), às 20h, no Teatro Bancários RS (Cel. Fernando Machado, 820). O evento marca a primeira noite dedicada à música nativista na nova sala de espetáculos e contará com a presença de convidados que dividirão o palco com o artista. Os ingressos têm valor único de R$ 10,00 e estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.

Natural de Estância Velha, Machado ganhou projeção nacional ao vencer o reality show The Voice Kids em 2017. O artista, que já realizou turnê pela Europa e detém a Medalha do Mérito Farroupilha, interpretará clássicos do cancioneiro estadual, como Querência Amada e Gritos de Liberdade. Durante o espetáculo, haverá ainda uma homenagem a colaboradores e integrantes do Piquete dos Bancários, incluindo Edson Rocha, que fundou a entidade há 25 anos.

Notícias relacionadas