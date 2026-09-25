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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 13:05

4º Festival de Cinema de Canoas bate recorde com 336 curtas inscritos

O Festival de Cinema de Canoas chega à quarta edição com programação paralela que inclui exposições de arte e um painel sobre Inteligência Artificial.

O Festival de Cinema de Canoas chega à quarta edição com programação paralela que inclui exposições de arte e um painel sobre Inteligência Artificial.

LEONARDO ROSA/DIVULGAÇÃO/JC
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A quarta edição do Festival de Cinema de Canoas (FECIC) alcançou um recorde de participação ao contabilizar 336 curtas-metragens inscritos, provenientes de diversas regiões do Rio Grande do Sul. A maior concentração de inscritos ficou na Mostra Estadual, com 137 produções, seguida pela Mostra Universitária (50), Mostra Estudantil (41) e Mostra Municipal (17), além de 61 obras não habilitadas. Os filmes selecionados pela equipe de curadoria serão anunciados em breve pela organização.

A programação gratuita será realizada de 11 a 15 de novembro, ocupando espaços como o Museu Municipal Parque dos Rosa, o Auditório Sady Schiwitz, o Sesc Canoas e a LAB | Escola de Criatividade. Além das sessões de exibição e debates dos curtas, o evento promoverá painéis sobre cinema negro e inteligência artificial, exposições de arte e um bate-papo em torno do livro O Pampa Virou Mar, de Boca Migotto. O encerramento no domingo (15) será marcado pela entrega dos Troféus Canoeiros.

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