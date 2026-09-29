Cadica Cia. de Dança celebra 33 anos de história em espetáculo nesta sexta-feira (2)

”, declarou Cadica no início da entrevista. Talvez seja por este motivo que o destino quis que. O show celebra não trinta, mas. Revisitando coreografias, linguagens e memórias, O Repertório será apresentado nesta, no Teatro Simões Lopes Neto. Os ingressos estão à venda peloda casa, por valores a partir de R$ 50,00.Com, a apresentação tem como principais protagonistas o novo e o clássico, que se unem em uma dança que. No palco, a conserva cultural da Cadica Cia. de Dança aparece na. Sapateado, palmas, bombo legüero e percussão se encontram em uma experiência intensa e pulsante que promete uma viagem no tempo à plateia.Em cena, nove bailarinos trazem novas linguagens para clássicas coreografias que estão entalhadas na memória muscular de quem passou pelo elenco. “Tudo para mim é ainda meio surpresa”, revela, que desde 2017 divide o comando da escola com a filha Emily. “Hoje, a Emily é a diretora da Companhia, eu sigo ao lado dela mais na vice-direção. Por isso dei. Eu participo do espetáculo dançando as minhas coreografias de muitos anos, mas alinhado às ideias deles.”De, obra de 1995, até, encenada em 2020, o espetáculo percorre esta trajetória a partir de dançarinos atuais da formação. Aí já está a renovação:. “Os bailarinos antigos que estiverem na plateia vão”, diz. Impossível precisar quantas peças serão apresentadas, já que, no palco, as composições se entrelaçam até diluirem-se as suas fronteiras. O espetáculo se estrutura em blocos temáticos que, em fluxo contínuo, costuram umaAlgumas coreografias serão apresentadas na sua totalidade; outras, servem de inspiração para. Será uma espécie de “”, como define Cadica. “Vamos trazer coisas que estão no corpo dos bailarinos, mas também com um pouco de improviso..”O grande diferencial da noite também fica por conta de umque vai construir uma. Esta intimidade começa com uma novidade:e conduz as danças. “Eu toco desde a infância, mas nunca me apresentei em palcos. Era algo só para a família, nos nossos encontros em casa.” Entre os acordes do instrumento, os bailarinos se levantam aos poucos e interpretam as canções.Essa dimensão afetiva é ampliada com a. Além de Emily, que atua como diretora técnica,. “Vai ser quase um show em família”, celebra a coreógrafa.“Eu me sinto muito honrada, valorizada, respeitada em. Me vejo num momento de gratidão, em que posso confiar e me abrir totalmente às ideias da Emily, porque sei que posso ficar descansada, que eles vão fazer o melhor trabalho possível, sempre honrando essa história”, emociona-se., sob o nome de Paixão Flamenca. Tempos depois, a coreógrafa fundou outro grupo: Homens Gaúchos. Em 2007, uma fusão juntou essas duas ideias e deu vida a esta Companhia que se consolidou com uma. Cadica diz que se interessou pelo flamenco a partir do filme Carmen, de Carlos Saura. Foi estudar mais a fundo e se apaixonou: “vi que era, a mulher podia sapatear e.”Foi para a Espanha, a fim de estudar mais sobre o ritmo. Lá, percebeu que os. Daí nasceu a ideia de uni-los. “Eu tinha um pouco de receio do que o meio tradicionalista ia dizer sobre eu estar trazendo coisas novas, estar fazendo uma fusão.” Foi buscar a opinião direto na fonte: procurou os, que prontamente apoiaram o projeto.“Quando eu ouvi isso deles, eu tive um alívio. Eque podia vir o comentário que viesse que não me abalaria”, recorda. “Acho que. Então nós também, podemos trazer criatividade, trazer um novo olhar, um novo repaginar.”O flamenco aflora a força das mulheres, no tablado e fora dele. A confirmação disso é que. Algumas delas, suas filhas Nina e Emily – a primeira, dando os; e a última foi, ritmo desde sempre reservado aos homens e que agora a vê romper barreiras.“Sou muito feliz porque. Nesses 33 anos, o balanço é positivo. Passamos por altos e baixos, como tudo na vida, mas o que importa é, que dá prazer, que valoriza nossa cultura. É um trabalho no qual eue espero que tenha vida longa, trazendo ainda mais felicidade a todos que participam.”