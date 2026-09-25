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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 15:11

Porto Alegre recebe final do Miss Universe Trans Brasil 2026

Concurso acontece nesta terça-feira, no palco do Teatro Unisinos

Concurso acontece nesta terça-feira, no palco do Teatro Unisinos

MATEUS AHLERT/DIVULGAÇÃO/JC
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A final do Miss Universe Trans Brasil 2026 acontece nesta terça-feira (29), às 19h, no Teatro Unisinos (Nilo Peçanha, 1600), reunindo 18 candidatas de diferentes estados e destinos turísticos brasileiros, entre elas Maju Silva, representante do Rio Grande do Sul, e Rithielli Evaldt, do Litoral Norte Gaúcho. A edição também marca uma nova fase do projeto, que amplia sua atuação para além do concurso de beleza e passa a incluir série documental, formação artística gratuita, exposição e ações culturais em diferentes territórios do Estado. Os ingressos custam R$ 80,00, à venda apenas antecipadamente pela plataforma Sympla.

A programação de 2026 abrange também o lançamento do Anuário MUT Brasil, com exposição de editoriais de moda inspirados em trajetórias de misses anteriores, e apresentações de arte drag coordenadas pela artista Suzzy B. Já a série documental sobre a preparação das candidatas, com direção de Hylka Maria e Rodrigo Castelhano, estreia dia 29 de outubro no canal do MUT Brasil no YouTube.

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