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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 11:35

Globo confirma reprise de 'Roque Santeiro' 40 anos após exibição original da novela

Clássico da teledramaturgia brasileira, 'Roque Santeiro' será exibida na faixa vespertina da Globo

Clássico da teledramaturgia brasileira, 'Roque Santeiro' será exibida na faixa vespertina da Globo

TV GLOBO/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, "Roque Santeiro" voltará à tela da Globo a partir de 5 de outubro. A emissora confirmou, nesta quarta-feira (23), que a trama será o próximo título do Edição Especial, substituindo "Além do Tempo" na faixa de reprises vespertinas.
A escolha acontece no aniversário de 40 anos da exibição da novela, assinada por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, que foi ao ar originalmente entre junho de 1985 e fevereiro de 1986. A história é ambientada na fictícia Asa Branca, onde os moradores veneram a figura de Roque Santeiro (José Wilker), artesão de santos que teria morrido ao defender a cidade do bandido Navalhada (Oswaldo Loureiro).

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