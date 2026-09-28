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CapaCulturaMúsica

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 12:25

Sarau celebra 60 anos do álbum Revolver, dos Beatles

O jornalista Lucio Brancato é um dos convidados da edição especial sobre o álbum Revolver.

O jornalista Lucio Brancato é um dos convidados da edição especial sobre o álbum Revolver.

LUCIO BRANCATO/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O Sarau Meus Discos e Nada Mais chega pela primeira vez ao Instituto Ling (João Caetano, 440) nesta quarta-feira (30), às 19h30min, com edição especial que celebra os 60 anos do álbum Revolver, dos Beatles. Bruna Paulin recebe os jornalistas Juliana Palma e Lucio Brancato, que apresentam suas faixas favoritas e histórias do sétimo disco de estúdio da banda, lançado em agosto de 1966. A trilha sonora do encontro fica a cargo do DJ Manoel Canepa. Os ingressos custam R$ 50,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Jornalista e mestre em Comunicação, Bruna Paulin é pesquisadora musical há 24 anos e criadora do podcast A História do Disco, um dos mais ouvidos no Spotify Brasil, vencedor do 8º Prêmio Profissionais da Música. O sarau já teve 13 edições em espaços como a Rádio Agulha, o Espaço 373 e a Casa de Cultura Mario Quintana.

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