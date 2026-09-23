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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 17:32

Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro lançam álbum ao vivo

O álbum revisita canções que marcaram as trajetórias dos dois cantautores ao longo de mais de quatro décadas.

O álbum revisita canções que marcaram as trajetórias dos dois cantautores ao longo de mais de quatro décadas.

ASSESSORIA MÁRCIA STIVAL/DIVULGAÇÃO/JC
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Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro lançam nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (25), pelo selo Ímã Records, o álbum A Arte do Encontro Ao Vivo, registro de mais de 40 anos de amizade entre os dois músicos gaúchos. O disco foi gravado durante a temporada do espetáculo homônimo, realizada no final de 2025 no Teatro de Câmara Túlio Piva, em formato voz e violão, com participação do percussionista Giovani Berti. Entre as 16 faixas estão Pérola no Veludo, Salve-se Quem Souber, Verniz da Madrugada e Barquinho de Papel, além dos singles já lançados Homem Alma e Armadilha.

Nelson Coelho de Castro integra a geração de compositores gaúchos surgida no fim dos anos 1970 e tem 12 discos lançados, com apresentações em países como Alemanha e França. Já Gelson Oliveira, um dos principais nomes da música influenciada pela cultura afro-brasileira em Porto Alegre, venceu o Prêmio Sharp em 1983 e teve participação de Gilberto Gil em sua canção Pimenta, de 1992.

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