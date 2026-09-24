Procurando a boa para o final de semana? Confira as dicas da redação do JC para 25 a 27 de setembro

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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 15:50

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Ocidente recebe shows das bandas Fantomaticos (foto) e Quarto Sensorial neste domingo

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DEBORA FLORES/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal, repórter de Cultura-JC

Papas da Língua, Vera Loca, Acústicos & Valvulados e Comunidade Nin-Jitsu (que lista!) se unem no palco do Araújo Vianna em uma grande celebração à música gaúcha. Eis a dica desta repórter que é suspeita para falar da produção musical do nosso Estado. O show será hoje às 20h e faz parte do projeto Acústico Bandas Gaúchas - que em sua primeira edição lotou quatro vezes a casa de shows da Osvaldo Aranha, celebrando os 20 anos do histórico CD/DVD lançado em 2005 pela MTV. Como o nome denuncia, os músicos apresentarão arranjos desplugados dos seus maiores sucessos. Imagina poder ouvir versões acústicas de clássicos como Borracho y Loco, Toda Molhada, Remédio e tantos outros hits que ajudaram a definir a identidade das músicas com o nosso sotaque? Ainda há ingressos à venda no Sympla.

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