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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 11:41

Animação da DreamWorks, 'A Ilha Esquecida' traz criaturas mágicas em uma terra perdida

'A Ilha Esquecida' reúne diretores de 'O Gato de Botas 2' e é nova aposta da DreamWorks para as telonas

'A Ilha Esquecida' reúne diretores de 'O Gato de Botas 2' e é nova aposta da DreamWorks para as telonas

/DREAMWORKS ANIMATION/DIVULGAÇÃO/JC
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Uma jornada fantástica por uma ilha cheia de cores e seres surreais é a história de A Ilha Esquecida, que chega às telonas neste final de semana. Com direção de Joel Crawford e Januel Mercado (mesmos diretores de O Gato de Botas 2), a nova animação da Universal Pictures e da DreamWorks surge credenciada por uma boa resposta junto à crítica especializada.

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