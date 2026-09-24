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CapaCulturaCinema

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 16:38

Estrelada por Bruna Linzmeyer, longa 'Virtuosas' é crítica ao mundo das 'trad wives'

Longa mistura terror e crítica social a partir de 'coach' voltada ao público feminino conservador

Longa mistura terror e crítica social a partir de 'coach' voltada ao público feminino conservador

OLHAR FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Uma crítica ácida e bem humorada ao fenômeno das trad wives, estrelada por Bruna Linzmeyer - é o que veremos nos cinemas a partir deste final de semana com o filme Virtuosas. Dirigida pela cineasta Cíntia Domit Bittar, a produção une terror e crítica social e questiona o conceito da chamada 'esposa tradicional', popularizado pelo termo em inglês trad wife.

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