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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:14

A agenda cultural está cheia de opções em Porto Alegre - confira a seleção do JC de 25 a 27 de setembro

Pianista cubano Pepe Rivero traz sonoridades latinas em apresentação no Instituto Ling

Pianista cubano Pepe Rivero traz sonoridades latinas em apresentação no Instituto Ling

JOSÉ LUIS LUNA/DIVULGAÇÃO/JC
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SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO

18h30min - Vilma Sonaglio e Gabriela Motta participam de roda de conversa conectada à exposição Cá(s), em cartaz no V744atelier (Visconde do Rio Branco, 744). Entrada franca.

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